Из-за коронавируса необходимо отложить судебные заседания - МНЕНИЕ

Оперативный штаб при Кабмине Азербайджанской Республики осуществляет определенные мероприятия для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVİD-19), принято решение о некоторых мерах по социальной изоляции в течение месяца.

Вслед за временным приостановлением деятельности всех учебных заведений в стране, были приняты важные решения о переносе массовых мероприятий, приостановлении деятельности многих учреждений, ограничении работы объектов общепита и др.

Предлагается, чтобы эти мероприятия, направленные на сокращение риска заражения и распространения вируса, охватили и другие сферы.

В заявлении Report член Коллегии адвокатов Кямандар Насибов сказал, что мероприятия, внедренные во многих сферах из-за коронавируса, должны охватить и судебные заседания, судебные процессы должны быть отложены на некоторое время.

"Например, с целью предотвращения риска распространения вируса наложен запрет на посещение развлекательных центров, ограничено время деятельности кафе и ресторанов. Однако бывают такие судебные процессы, где людей больше, чем в кафе и ресторанах. Порой в зале заседаний бывает 50 и больше человек. В закрытом, не очень большом зале все вынужденно контактируют, общаются. Это опасно для всех. Потому что если один из присутствующих является носителем вируса, риск заражения остальных велик".

К.Насибов добавил, что такая ситуация опасна и для заключенных, доставляемых из следственных изоляторов.

"Заключенные тоже рискуют заразиться, а в случае заражения они поставят под угрозу других содержащихся в учреждении лиц. Именно для того чтобы защититься от таких угроз, наложен запрет на встречи с заключенными и прием передач. Однако противоречиво, что заключенным запрещено встречаться с 1-2 близкими, но на судебные процессы с большим количеством людей их приводят".

Эксперт сказал, что на открытых судебных заседаниях помимо сторон, адвокатов, свидетелей, экспертов, гособвинителя и судей, присутствуют также родственники сторон, журналисты и другие лица:

"По этой причине невозможно контролировать всех приходящих на процессы. Даже если лица будут проверяться на наличие вируса, как известно, он может проявить себя в течение 14 дней. Поэтому фактически механизм контроля над пришедшими на судебные процессы невозможен. Поэтому судебные процессы также должны отложить на определенный срок".

К.Насибов считает, что для предотвращения риска заражения важно отложить судебные процессы:

"Безусловно, необходимо провести обсуждения и предпринять определенные шаги. В уголовных делах нет срока рассмотрения, поэтому эти дела можно отложить на какое-то время. Это не должно расцениваться как нарушение чьих-то прав, должно восприниматься только как мера обеспечения здоровья и безопасности этих лиц.

В гражданских делах есть срок рассмотрения, однако с учетом текущей ситуации их можно отложить на месяц. Это один из идеальных способов предотвращения распространения коронавируса".

Старший консультант Судебно-правового совета Сейфалпаша Алиев сказал Report, что в залах судебных заседаний, зданиях проведена дезинфекция из-за коронавируса:

"Сейчас суды работают в нормальном режиме. В залах судебных заседаний наряду с дезинфекционными работами в соответствующих местах вывешаны требования к гражданам".