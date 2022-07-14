Из управления ОАО "Азерсу" похищено 50 счетчиков воды

Из здания Управления Абшеронского водоканала ОАО "Азерсу" были украдены счетчики воды.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ночь на 7 июля в Абшеронское РУП поступило заявление о хищении 50 единиц счетчиков воды из здания Управления Абшеронского водоканала, расположенного на территории города Хырдалан.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении кражи ранее судимые Н.Гулиев, житель города Хырдалан, и Т.Ализаде, житель Тертерского района.
Ведется расследование.