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Из управления ОАО "Азерсу" похищено 50 счетчиков воды

Из управления ОАО "Азерсу" похищено 50 счетчиков воды Из здания Управления Абшеронского водоканала ОАО "Азерсу" были украдены счетчики воды.
Происшествия
14 июля 2022 г. 11:47
Из управления ОАО Азерсу похищено 50 счетчиков воды

Из здания Управления Абшеронского водоканала ОАО "Азерсу" были украдены счетчики воды.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ночь на 7 июля в Абшеронское РУП поступило заявление о хищении 50 единиц счетчиков воды из здания Управления Абшеронского водоканала, расположенного на территории города Хырдалан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении кражи ранее судимые Н.Гулиев, житель города Хырдалан, и Т.Ализаде, житель Тертерского района.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu" ASC-nin idarəsindən 50 ədəd su sayğacı oğurlanıb

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