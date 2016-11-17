Из управления министерства экологии и природных ресурсов украдены водопроводные трубы

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Задержаны лица, укравшие из Управления озеленения и охраны растений министерства экологии и природных ресурсов более 1 км водопроводных труб.

Как сообщает Report, из Управления озеленения и охраны в поселке Деде Горгуд Сураханского района было украдено 1 100 метров используемых при поливке растений пластиковых водопроводных труб. Об этом сообщили из Сураханского РУП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Сураханского РУП часть труб обнаружили в управляемом 51-летним жителем Имишлинского района Губадовым Мубаризом Бейбала оглу автомобиле марки "Газель".

Также задержан находившийся в автомобиле его пассажир Алиев Байрам Мамед оглу.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 177 (кража) УК.

Ведется расследование.