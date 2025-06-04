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Из Украины в Азербайджан экстрадирован разыскиваемый гражданин

Из Украины в Азербайджан экстрадирован разыскиваемый гражданин Из Украины в Азербайджан экстрадирован разыскиваемый гражданин
Происшествия
4 июня 2025 г. 17:13
Из Украины в Азербайджан экстрадирован разыскиваемый гражданин

Из Украины в Азербайджан экстрадирован гражданин, находившийся в международном розыске.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Намиг Тахир оглу Мамедов разыскивался по делу, расследуемому следственным отделом полиции Бинагадинского района Баку.

Он подозревается в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием доверия и обмана, в использовании заведомо подложных документов, а также в легализации имущества, добытого преступным путем. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело и объявлен международный розыск.

Задержанный на территории Украины Мамедов был доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxs Ukraynadan Azərbaycana ekstradisiya olunub

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