О нас
Аудио новости

Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель

Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель “Водитель Фейзуллаев Гахраман Газанфар оглу эвакуирован из Украины и в настоящее время находится на территории Российской Федерации”.
Происшествия
7 апреля 2022 г. 20:21
Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель

“Водитель Фейзуллаев Гахраман Газанфар оглу эвакуирован из Украины и в настоящее время находится на территории Российской Федерации”.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана Руслан Эльдароглу написал в Facebook.

По его словам, с первых дней боевых действий Г.Фейзуллаев находился в Херсоне: “На сегодняшний день осуществлена эвакуация 38 водителей. В настоящее время на территории Украины остается еще один водитель-азербайджанец. Ведется совместная работа с соответствующими государственными структурами по его эвакуации”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukraynadan daha bir azərbaycanlı sürücü təxliyə olunub

Экслюзивные новости

SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi