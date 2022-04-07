Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель

“Водитель Фейзуллаев Гахраман Газанфар оглу эвакуирован из Украины и в настоящее время находится на территории Российской Федерации”.

“Водитель Фейзуллаев Гахраман Газанфар оглу эвакуирован из Украины и в настоящее время находится на территории Российской Федерации”.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана Руслан Эльдароглу написал в Facebook.

По его словам, с первых дней боевых действий Г.Фейзуллаев находился в Херсоне: “На сегодняшний день осуществлена эвакуация 38 водителей. В настоящее время на территории Украины остается еще один водитель-азербайджанец. Ведется совместная работа с соответствующими государственными структурами по его эвакуации”.