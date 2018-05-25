Из учреждения отбывания наказания №16 освобождены 4 известных лица и 5 иностранцев

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных по случаю 100-летия АДР" было исполнено в учреждении отбывания наказания №16 Пенитенциарной службы.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном в учреждении, приняли участие замначальника Пенитенциарной службы, полковник юстиции Магеррам Гафаров, начальник учреждения отбывания наказания №16, подполковник юстиции Шахин Гасанов и представитель министерства юстиции.

М. Гафаров пожелал помилованным удачи в будущей жизни.

После из учреждения были освобождены 17 человек.

Кроме того, из учреждения отбывания наказания №16 были освобождены 5 иностранцев. Это гражданин Камеруна Хонгла Самуэль, граждане Турции Мерт Кючюк, Байрам Акьел, гражданин Афганистана Седиги Хважа Секиб и гражданин Бангладеш Уддин Мохаммед Бахарун.

Помимо этого, были освобождены арестованные за события в Нардаране Хилал Джаннаров, Алиага Гасымов, Алекпер Гурбанов и арестованный в ходе акции "Свободу хиджабу" Давуд Керимов.

Отметим, что подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение охватывает 634 человека.