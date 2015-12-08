​Из судебного постановления в отношении Джахангира Гаджиева подана апелляционная жалоба

Его содержат в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Адвокат Агиль Лайыджов встретился с бывшим председателем Правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангиром Гаджиевым.

Об этом Report сообщил А.Лайыджов.

Он заявил о подаче апелляционной жалобы из судебного постановления в отношении Д.Гаджиева касательно меры пресечения в виде ареста: "Заявление представлено нами в Бакинский апелляционный суд".

По словам адвоката, Д.Гаджиев, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста, содержится не в Бакинском следственном изоляторе, а в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Он также заявил, что принесенная из дома для С.Гаджиева еда и вода были возвращены.