Из офиса строительной компании в Азербайджане украден сейф с 80 тыс. манатов

Гянджа. 29 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа неизвестные в масках напали на офис одной из строительный компаний.

Как сообщает западное бюро Report, кража произошла из офиса, расположенном на улице У.Гаджибейли города.

Согласно информации неизвестные в масках избили сторожа и украли сейф с 80 тыс. манатов. По предварительной информации, грабителей было двое.

Как сообщили западному бюро Report в Кяпязском районном управлении полиции города Гянджа, создана оперативно-розыскная группа в связи грабежом, произошедшим вчера вечером.

По факту начато расследование.