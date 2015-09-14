​Из столичного автосервиса похищен автомобиль

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Баку из автосервиса похищен автомобиль.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

По информации, в результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудников 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП был задержан житель Астары Рафик Джалилов (1994 г.р.), подозреваемый в похищении из автосервиса по улице М.С.Ордубади автомобиля столичного жителя Зохраба Гусейнова марки "Toyota Corolla".

Расследование по факту продолжается.