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    ​Из столичного автосервиса похищен автомобиль

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Баку из автосервиса похищен автомобиль.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

    По информации, в результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудников 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП был задержан житель Астары Рафик Джалилов (1994 г.р.), подозреваемый в похищении из автосервиса по улице М.С.Ордубади автомобиля столичного жителя Зохраба Гусейнова марки "Toyota Corolla".

    Расследование по факту продолжается. 

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