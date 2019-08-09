Из сада Gilan Holdinq украдено полтонны фундука

В Габалинском районе Азербайджана совершена кража из орехового сада.
Как сообщает Report, из принадлежащего Gilan Holdinq фундукового сада украдено около полтонны фундука.
Расследование по факту ведется Габалинским районным отделением полиции.
В Габалинском районе Азербайджана совершена кража из орехового сада.
Как сообщает Report, из принадлежащего Gilan Holdinq фундукового сада украдено около полтонны фундука.
Расследование по факту ведется Габалинским районным отделением полиции.
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