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Из сада Gilan Holdinq украдено полтонны фундука

Из сада Gilan Holdinq украдено полтонны фундука

В Габалинском районе Азербайджана совершена кража из орехового сада.

Как сообщает Report, из принадлежащего Gilan Holdinq фундукового сада украдено около полтонны фундука.

Расследование по факту ведется Габалинским районным отделением полиции.

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