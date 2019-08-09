Из сада Gilan Holdinq украдено полтонны фундука

Из сада Gilan Holdinq украдено полтонны фундука

9 августа, 2019 12:05

https://report.az/storage/news/032f5f50e6dfbf97363de7bf47ed8f69/e68038c4-d930-45a1-a84d-9dd5ba84b01d_292.jpg В Габалинском районе Азербайджана совершена кража из орехового сада. Как сообщает Report, из принадлежащего Gilan Holdinq фундукового сада украдено около полтонны фундука. Расследование по факту ведется Габалинским районным отделением полиции.

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