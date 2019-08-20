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Из России в Азербайджан пытались провезти крупную сумму в чемодане

​Из России в Баку пытались вывезти крупную сумму в чемодане
Сотрудники Уральского таможенного управления задержали пассажира с чемоданом незадекларированных денег при попытке вылететь в Баку

Сотрудники Уральского таможенного управления задержали пассажира с чемоданом незадекларированных денег при попытке вылететь из Екатеринбурга в Баку, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Мужчина пытался пронести 1,7 млн. рублей (25,6 тысяч долларов) через "зеленый коридор".

"По закону, с суммой выше десяти тысяч долларов нужно идти в "красный" коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взимается. Важно уведомить о перемещении крупных сумм", – сообщили заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

Мужчине грозит административный штраф - от 50% до 200% изъятой суммы. Ему вернули сумму в 10 тысяч долларов, остальную часть пришлось оставить на хранение. 

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