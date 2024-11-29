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Из России в Азербайджан экстрадированы два человека

Из России в Азербайджан экстрадированы два человека Из России в Азербайджан экстрадированы два человека.
Происшествия
29 ноября 2024 г. 17:31
Из России в Азербайджан экстрадированы два человека

Из России в Азербайджан экстрадированы два человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Генеральная прокуратура РФ удовлетворила ходатайство ведомства об экстрадиции двух граждан Азербайджана Фамиля Аскерова и Замина Абдуллаева.

Фамиль Аскеров подозревается в мошенничестве с причинением крупного ущерба, а Замин Абдуллаев — в мошенничестве, совершенном организованной группой, с причинением значительного ущерба. Оба были объявлены в международный розыск за уклонение от следствия.

Оба разыскиваемых лица были задержаны на территории России и доставлены в Азербайджан под конвоем Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Azərbaycana iki nəfər ekstradisiya edilib

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