Из России в Азербайджан экстрадированы два человека

Из России в Азербайджан экстрадированы два человека.

Из России в Азербайджан экстрадированы два человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Генеральная прокуратура РФ удовлетворила ходатайство ведомства об экстрадиции двух граждан Азербайджана Фамиля Аскерова и Замина Абдуллаева.

Фамиль Аскеров подозревается в мошенничестве с причинением крупного ущерба, а Замин Абдуллаев — в мошенничестве, совершенном организованной группой, с причинением значительного ущерба. Оба были объявлены в международный розыск за уклонение от следствия.

Оба разыскиваемых лица были задержаны на территории России и доставлены в Азербайджан под конвоем Пенитенциарной службы Министерства юстиции.