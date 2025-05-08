Из России в Азербайджан экстрадированы четверо разыскиваемых лиц

Из России в Азербайджан экстрадированы четверо разыскиваемых лиц

Еще четверо граждан, находившихся в международном розыске, экстрадированы из Российской Федерации в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Генпрокуратурой РФ удовлетворены ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Йолчуева Анара Эльмар оглу, Маликли Рейхан Мирбала гызы, Асланова Замига Гурбанали оглу и Захарова Эльшана Муса оглу.

Указанные лица подозреваются в совершении различных преступлений на территории Азербайджана. В связи с этим в их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых. Поскольку они уклонились от следствия и скрылись, были объявлены в международный розыск.

Подозреваемые были обнаружены на территории РФ и доставлены в Азербайджан под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции.