О нас

Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника

Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника Из прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики уволены два сотрудника и произведены новые назначения.
Происшествия
16 февраля 2023 г. 16:26
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника

Из прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики уволены два сотрудника и произведены новые назначения.

Как сообщает Report, соответствующими приказами Генерального прокурора Кямрана Алиева начальник следственного отдела прокуратуры Нахчывана Ильгар Аскеров и старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в следственной, оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел прокуратуры Нахичеванской АР Асрафил Аскеров были освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию.

Другим приказом Кямрана Алиева, Рамал Ибрагимов, исполнявший обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов в следственной, оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел прокуратуры Нахичеванской АР, был назначен старшим прокурором отдела.

На должность начальника этого отдела был назначен Вугар Гусейнов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan MR Prokurorluğunda iki nəfər vəzifədən azad olunub, yeni təyinatlar olub

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
16 февраля 2023 г. 11:46
По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
16 февраля 2023 г. 10:06
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
15 февраля 2023 г. 18:46
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
15 февраля 2023 г. 12:04
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi