Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника

Из прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики уволены два сотрудника и произведены новые назначения.

Из прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики уволены два сотрудника и произведены новые назначения.

Как сообщает Report, соответствующими приказами Генерального прокурора Кямрана Алиева начальник следственного отдела прокуратуры Нахчывана Ильгар Аскеров и старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в следственной, оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел прокуратуры Нахичеванской АР Асрафил Аскеров были освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию.

Другим приказом Кямрана Алиева, Рамал Ибрагимов, исполнявший обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов в следственной, оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел прокуратуры Нахичеванской АР, был назначен старшим прокурором отдела.

На должность начальника этого отдела был назначен Вугар Гусейнов.