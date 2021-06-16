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Из показаний потерпевшего на суде: Армяне вырвали мне зубы

Из показаний потерпевшего на суде: Армяне вырвали мне зубы "Я попал в плен к армянам в 1993-м году".
Происшествия
16 июня 2021 г. 13:14
Из показаний потерпевшего на суде: Армяне вырвали мне зубы

"Я попал в плен к армянам в 1993-м году".

Как передает Report, об этом на судебном заседании по уголовному делу армянских военных, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой Карабахской войны - Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, сказал потерпевший Рауф Гафаров.

"Когда я был в плену, нас заставляли разбирать дома в Агдаме и Физули и переносить камни для строительных работ. Армяне вырвали мои зубы. Нас заставляли работать как чернорабочих на свиноферме тогдашнего "министра обороны" сепаратистского режима Самвела Бабаяна, не давали ни еды, ни питья. Армянских детей приводили к нам со школ, и дети оскорбляли нас", - добавил он.

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Версия на английском языке Victim: They pulled out my teeth
Версия на азербайджанском языке Erməni əsirliyində olmuş şəxs: “Dişlərimi çıxarırdılar”

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