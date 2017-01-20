Из офиса бакинской компании украли крупную сумму денег

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В офисе одной из бакинских компаний из сейфа украдены деньги.

Как сообщает Report, событие произошло в Насиминском районе.

Так, неизвестное лицо или лица, сломав оконное стекло, проникли в офис компании KMSL по адресу ул. Саламзаде, 38 А, принадлежащий жителю Баку Магерраму Сулейманову 1950 г.р.. В офисе путем подбора ключа они вскрыли сейф и украли из него 1 000 манатов и 1 000 долларов.

По данному факту Насиминским РУП ведется расследование.