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    Из офиса бакинской компании украли крупную сумму денег

    По данному факту Насиминским РУП ведется расследование

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В офисе одной из бакинских компаний из сейфа украдены деньги.

    Как сообщает Report, событие произошло в Насиминском районе.

    Так, неизвестное лицо или лица, сломав оконное стекло, проникли в офис компании KMSL по адресу ул. Саламзаде, 38 А, принадлежащий жителю Баку Магерраму Сулейманову 1950 г.р.. В офисе путем подбора ключа они вскрыли сейф и украли из него 1 000 манатов и 1 000 долларов.

    По данному факту Насиминским РУП ведется расследование. 

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