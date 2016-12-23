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    Из магазина в центре Баку украден бриллиантовый браслет на сумму 40 тыс. манатов

    По факту проводится расследование

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Из магазина в центре Баку украден бриллиантовый браслет на сумму 40 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, кража произошла в магазине Vivid Diamond, расположенной по адресу: Сабаильский район, проспект Нефтяников, 145.

    Согласно информации, в магазин, принадлежащий Сеймуру Керимову (1980 г.р.), вошли трое, отвлекли продавца и украли бриллиантовый браслет на сумму 40 тыс. манатов.

    По факту кражи проводится расследование.

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