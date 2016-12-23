Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Из магазина в центре Баку украден бриллиантовый браслет на сумму 40 тыс. манатов.

Как сообщает Report, кража произошла в магазине Vivid Diamond, расположенной по адресу: Сабаильский район, проспект Нефтяников, 145.

Согласно информации, в магазин, принадлежащий Сеймуру Керимову (1980 г.р.), вошли трое, отвлекли продавца и украли бриллиантовый браслет на сумму 40 тыс. манатов.

По факту кражи проводится расследование.