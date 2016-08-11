Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 30 тыс. манатов.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 35-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, был задержан житель Загатальского района Афган Гусейнов, подозреваемый в совершении 7 августа кражи драгоценностей на сумму 30 тыс. манатов из квартиры жителя Баку Рзы Гурбанова.
По факту ведется расследование.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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