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    Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 30 тыс. манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 30 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 35-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, был задержан житель Загатальского района Афган Гусейнов, подозреваемый в совершении 7 августа кражи драгоценностей на сумму 30 тыс. манатов из квартиры жителя Баку Рзы Гурбанова.

    По факту ведется расследование.

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