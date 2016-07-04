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    Из квартиры в Баку украдены 70 тыс. долларов и драгоценности на сумму 30 тыс. манатов

    По подозрению в совершении кражи задержаны граждане Грузии

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Задержаны граждане Грузии, укравшие из квартиры в Баку 70 тыс. долларов и драгоценности на крупную сумму. 

    Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел. 

    Согласно информации, сотрудники 32-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции задержали граждан Грузии Агиля Керимова и Дашдемира Исаева, которые 21 июня украли из квартиры жителя поселка Гарачухур Сураханского района Джахангира Алиева 70 тыс. долларов США, драгоценности на сумму 30 тыс. манатов и документы.

    По факту ведется расследование.

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