Из квартиры в Баку украдены 70 тыс. долларов и драгоценности на сумму 30 тыс. манатов

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Задержаны граждане Грузии, укравшие из квартиры в Баку 70 тыс. долларов и драгоценности на крупную сумму.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел.

Согласно информации, сотрудники 32-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции задержали граждан Грузии Агиля Керимова и Дашдемира Исаева, которые 21 июня украли из квартиры жителя поселка Гарачухур Сураханского района Джахангира Алиева 70 тыс. долларов США, драгоценности на сумму 30 тыс. манатов и документы.

По факту ведется расследование.