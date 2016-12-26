Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены 4 600 долларов и драгоценности на сумму 20 тыс. манатов.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу Наримановский район, улица Фатали Хана Хойского, дом 111А, кв. 18.

Согласно информации, во время отсутствия дома Ахмедова Наваи Салех оглу 1964 года рождения из квартиры были украдены 4 600 долларов США и золотые украшения на сумму 20 000 манатов.

По факту ведется расследование.