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    Из квартиры в Баку украдено 70 тыс. манатов и драгоценности

    По факту ведется расследование

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены деньги и драгоценности на крупную сумму.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Биляджары Бинагадинского района.

    Согласно информации, неизвестный или неизвестные сломали железные решетки дома на улице Алекбера Гасымова, принадлежащего Алиеву Али 1948 года рождения, вошли в дом и украли 70 тыс. манатов и драгоценности на сумму 1 000 манатов. 

    По факту ведется расследование в Бинагадинском районном управлении полиции.

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