Из квартиры в Баку украдено 70 тыс. манатов и драгоценности

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены деньги и драгоценности на крупную сумму.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Биляджары Бинагадинского района.

Согласно информации, неизвестный или неизвестные сломали железные решетки дома на улице Алекбера Гасымова, принадлежащего Алиеву Али 1948 года рождения, вошли в дом и украли 70 тыс. манатов и драгоценности на сумму 1 000 манатов.

По факту ведется расследование в Бинагадинском районном управлении полиции.