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    Из квартиры полковника в Баку украдены 20 тыс. долларов, драгоценности и два ружья

    По факту ведется расследование в Сабунчинском районном управлении полиции

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены 20 тыс. долларов, драгоценности и огнестрельное оружие.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу Сабунчинский район, поселок Бакиханова, улица Али Керима, 12 А, кв. 26. 

    Согласно информации, неизвестные сломали железную решетку на окне в квартире Майыла Шахвердиева 1977 года рождения и вошли внутрь. Из квартиры унесли 20 тыс. долларов, драгоценности на 20 тыс. манатов и два охотничьих ружья.

    По факту ведется расследование в Сабунчинском районном управлении полиции.

    Отметим, что владелец квартиры М.Шахвердиев является полковником в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу. 

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