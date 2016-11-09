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    Из компаний по продаже бытовой техники в Баку совершена крупная кража

    Из склада украдены телевизоры, кондиционеры, холодильники и другая электронно-бытовая техника

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Из компаний по продаже бытовой техники в Баку совершена крупная кража.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в складах компаний Kontakt и Eurolux в поселке Дарнагюль Наримановского района Баку. 

    Согласно информации, неизвестный или неизвестные украли со складов в различное время  телевизоры, кондиционеры, холодильники и другую электронно-бытовую.

    Сообщается, что вышеуказанным компаниям нанесен ущерб на сумму около 50 тыс. манатов. 

    По факту было заявлено в  правоохранительные органы, ведутся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. 

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