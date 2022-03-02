Из Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев

Из столицы Украины Киева на поезде в сторону Молдовы отбыли 1200 азербайджанцев.

Из столицы Украины Киева на поезде в сторону Молдовы отбыли 1200 азербайджанцев.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, среди отбывающих - азербайджанцы, приехавшие их Харьковской, Херсонской, Николаевской, Мариупольской областей, а также азербайджанцы Киева.

По прибытии на конечный пункт граждане пересекут украинско-молдавскую границу. По вопросам, которые могут возникнуть у граждан Азербайджана на территории Молдовы, рекомендуется связаться с посольством Азербайджана в этой стране.

3 марта из Киева ожидается отправление очередного рейса.