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    Из известного магазина в Баку украдены духи на 12 тыс. манатов

    По подозрению в совершении кражи задержаны три человека

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Из известного магазина в Баку совершена кража.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 2 марта со склада магазина Emporium на территории Насиминского района были украдены духи на 12 тыс. манатов. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, были задержаны житель Газахского района Вагиф Джафарли, житель города Баку Илькин Аскеров и житель Гёйчайского района Руслан Махмудлу, подозреваемые в совершении кражи. 

    Расследование по факту продолжается.

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