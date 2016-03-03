Из известного магазина в Баку украдены духи на 12 тыс. манатов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Из известного магазина в Баку совершена кража.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 2 марта со склада магазина Emporium на территории Насиминского района были украдены духи на 12 тыс. манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, были задержаны житель Газахского района Вагиф Джафарли, житель города Баку Илькин Аскеров и житель Гёйчайского района Руслан Махмудлу, подозреваемые в совершении кражи.

Расследование по факту продолжается.