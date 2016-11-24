Из Интерпола поступило письмо в связи с розыском бывшего руководителя Аппарата Госкомитета

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Интерпол направил азербайджанской стороне письмо в связи международным розыском бывшего руководителя аппарата Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей (ГКПСЖД) Сафара Иманова.

Об этом Report сообщил адвокат Камандар Насибов.

По словам адвоката, в письме говорится, что продолжается международный розыск бывшего руководителя аппарата по каналам Интерпола. Сообщается, что до сегодняшнего дня не поступала информация, которая могла бы быть полезной для установления местонахождения Сафара Иманова.

Отметим, что заявление о том, что бывший руководитель аппарата ГКПСЖД С.Иманов обманул гражданина Э.Керимова и взял у него крупную сумму денег было рассмотрено в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что в 2012 году бывший руководитель аппарата вышеуказанного комитета Сафар Иманов, злоупотребив должностными полномочиями, под предлогом устроить на ответственную должность заполучил у гражданина Эйнура Керимова 170 тыс. долларов США. По этой причине в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.