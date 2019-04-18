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Из Голландии депортированы 9 азербайджанцев

Из Голландии депортированы 9 азербайджанцев

С начала этого года до 31 марта из Королевства Нидерландов депортировали 9 азербайджанцев.

Как сообщили европейскому бюро Report из Департамента мигрантов и гражданства Нидерландов, 5 из являются гражданами России, 1 - Турции, остальные - Азербайджана. 

За последний год указанные лица в различное время обращались для получения разрешения на проживание в Нидерландах. В качестве причины депортации указывается обман ими миграционных органов и предоставление при обращении неточной информации. 

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