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Из Германии депортируют семерых азербайджанцев

Из Германии депортируют семерых азербайджанцев Еще семеро азербайджанцев будут депортированы из Германии.
Происшествия
18 февраля 2021 г. 15:53
Из Германии депортируют семерых азербайджанцев

Еще семеро азербайджанцев будут депортированы из Германии.

Как сообщает европейское бюро Report, соответствующие решения приняли административные суды Берлина и Кельна.

Решения о депортации были приняты в отношении 24 человек, имена которых фигурируют в различных уголовных делах в Германии. Среди них 7 азербайджанцев, являющихся гражданами России, Турции и Азербайджана.

Это люди, которые были задержаны и арестованы в Германии в 2014-2020 годах по статьям о грабежах, умышленном нанесении увечий, сопротивлении полиции и нанесении им увечий.

В сообщении говорится, что ведутся переговоры о депортации этих лиц в страны, гражданами которых они являются.

Как сообщили европейскому бюро Report из Федерального криминального управления Германии, всего в период с января по сентябрь 2020 года было зарегистрировано 188 699 преступлений с участием иностранцев. В ходе следствия и судебных разбирательств выяснилось, что многие из них не имеют отношения к уголовным делам.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya məhkəmələri daha 7 azərbaycanlının deportasiyası haqqında qərar verib

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