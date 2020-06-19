Из Германии депортируют двух азербайджанцев

В ходе судебного процесса в отношении незаконно работающих в Германии азербайджанцев было принято окончательное решение.

Как сообщает европейское бюро Report, процесс состоялся 18 июня в городском суде Майнца провинции Рейнланд-Пфальц.

Отметим, что в марте 2019 года во время нападения на строительную компанию в городе Майнц были задержаны 11 сотрудников, в том числе трое граждан Азербайджана.

Согласно решению, 36-летний азербайджанец, имеющий вид на жительство в Германии, должен вернуть полученную за время работы социальную помощь. Двое других азербайджанцев в возрасте 42 лет и 51 года были приговорены к депортации из-за отсутствия разрешения на проживание и работу в Германии.

Стало известно, что в 2018 году граждане Азербайджана приехали в Варшаву, получив польскую визу в одной из компаний, готовящих в Баку студентов в зарубежные вузы. Сначала они работали на объектах строительной компании в Польше, затем были отправлены в Германию. В настоящее время в отношении этой компании в прокуратуре города Майнц возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.