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Из Германии депортированы 26 граждан Азербайджана

Из Германии депортированы 26 граждан Азербайджана 14 сентября в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" из Федеративной Республики Германия, обратно в страну были приняты 26 граждан Азербайджана.
Происшествия
15 сентября 2021 г. 10:06
Из Германии депортированы 26 граждан Азербайджана

14 сентября в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" из Федеративной Республики Германия, обратно в страну были приняты 26 граждан Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе, процесс возвращения граждан осуществлялся в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией.

Отметим, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по оперативному решению трудностей и проблем, с которыми столкнулись возвращенные граждане Азербайджана, организации эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции их в общество.

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Версия на английском языке 26 Azerbaijani citizens deported from Germany
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 26 vətəndaşı Almaniyadan deportasiya olunub

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