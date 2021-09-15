Из Германии депортированы 26 граждан Азербайджана

14 сентября в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" из Федеративной Республики Германия, обратно в страну были приняты 26 граждан Азербайджана.

14 сентября в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" из Федеративной Республики Германия, обратно в страну были приняты 26 граждан Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе, процесс возвращения граждан осуществлялся в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией.

Отметим, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по оперативному решению трудностей и проблем, с которыми столкнулись возвращенные граждане Азербайджана, организации эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции их в общество.