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Из Германии депортированы 11 граждан Азербайджана - СПИСОК

Из Германии депортированы 11 граждан Азербайджана - СПИСОК

За последние два дня из Германии депортированы 11 граждан Азербайджана.

Как сообщает европейское бюро Report, это Афран и Ульвия Муталлимовы, проживающие в городе Гезеке в земле Северный Рейн-Вестфалия, Тогрул Мамедов из города Ахен, Азер Алиев, его супруга и двое детей из города Хамм, Имран Давудов, Ульвия Давудова и их дети - 11-летняя Фатима и 9-летний Биннет Давудовы (провинция Бавария).  

Граждане Азербайджана были депортированы из аэропортов Байройта и Дюссельдорфа.  

Несмотря на неоднократные жалобы в суд из постановления Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) в связи с отказом на их обращение на получение убежища, избежать депортации им не удалось. 

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