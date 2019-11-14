Из Германии депортированы 11 граждан Азербайджана - СПИСОК

За последние два дня из Германии депортированы 11 граждан Азербайджана.

Как сообщает европейское бюро Report, это Афран и Ульвия Муталлимовы, проживающие в городе Гезеке в земле Северный Рейн-Вестфалия, Тогрул Мамедов из города Ахен, Азер Алиев, его супруга и двое детей из города Хамм, Имран Давудов, Ульвия Давудова и их дети - 11-летняя Фатима и 9-летний Биннет Давудовы (провинция Бавария).

Граждане Азербайджана были депортированы из аэропортов Байройта и Дюссельдорфа.

Несмотря на неоднократные жалобы в суд из постановления Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) в связи с отказом на их обращение на получение убежища, избежать депортации им не удалось.