Из дома жителя Масаллы изъято более 2 кг наркотиков

В Масаллы из дома изъято более 2 кг опиума.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского РОП, было обнаружено и изъято из оборота свыше 2 кг наркотического средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского РОП на основе поступившей информации, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель города Масаллы, ранее судимый Шамшир Мамедов.

При личном обыске у него было обнаружено 27 г опиума.

В продолжение оперативных мероприятий в доме Ш.Мамедова был проведен обыск и обнаружено 2 кг 170 г опиума.

В Масаллинском РОП по факту ведется разбирательство.