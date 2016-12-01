Из дома в Барде украдены драгоценности на крупную сумму - ФОТО

Барда. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ограбление.

Как сообщает карабахское бюро Report, случай зарегистрирован в доме Рамиля Алекберова в селе Пишавари.

Согласно информации, неизвестный ночью пробрался в дом через окно и украл драгоценности на крупную сумму.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного управления полиции, был задержан житель района, 25-летний Гасымзаде Кянан Рафаэль оглу, подозреваемый в краже.

В ходе расследования установлено, что К. Гасымзаде около 100 граммов золотых изделий, украденных из дома Р.Алекберова, продал за 2300 манатов Арифу Амрахову, который занимается торговлей золотом. Украденные драгоценности изъяты в качестве вещественного доказательства.

По факту продолжается расследование в Бардинском РОП.