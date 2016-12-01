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    Из дома в Барде украдены драгоценности на крупную сумму - ФОТО

    Расследование по факту продолжается

    Барда. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ограбление. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, случай зарегистрирован в доме Рамиля Алекберова в селе Пишавари. 

    Согласно информации, неизвестный ночью пробрался в дом через окно и украл драгоценности на крупную сумму.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного управления полиции, был задержан  житель района, 25-летний Гасымзаде Кянан Рафаэль оглу, подозреваемый в краже. 

    В ходе расследования установлено, что К. Гасымзаде около 100 граммов золотых изделий, украденных из дома Р.Алекберова, продал за 2300 манатов Арифу Амрахову, который занимается торговлей золотом. Украденные драгоценности изъяты в качестве вещественного доказательства. 

    По факту продолжается расследование в  Бардинском РОП. 

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