Из дома отца нового главы "Агролизинга” украдено 51 тыс. манатов

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении Вургуна Ибрагимова, Эмина Ширинова, Вургуна Гасанова и Юнуса Исмаилова.

Как сообщает Report, на суде под председательством Афгана Гаджиева, был зачитан обвинительный акт.

В.Ибрагимов и Э.Ширинов признали себя отчасти виновными, а В.Гасанов и Ю.Исмаилов полностью признали свою вину.

Адвокат Э.Ширинова подал ходатайство о том, что обвиняемые похитили 3-4 тысячи манатов, а их обвиняют в воровстве 51 тыс. манатов. Ходатайство было отклонено.

Согласно обвинительному акту, подсудимые украли из дома Айдына Мовлаева ювелирные украшения и деньги. Ущерб оценен в 51 тысячу манатов.

Отметим, что А.Мовлаев - отец Сеймура Мовлаева, главы ОАО "Агролизинг" при Минсельхозе. В мае этого года приказом министра сельского хозяйства Инама Керимова С.Мовлаев был назначен председателем "Агролизинга".