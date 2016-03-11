Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Приставы Дагестана принудительно выдворили из республики 15 нелегальных мигрантов из Азербайджана за пределы России.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Дагестан в пресс-службе Управления ФССП России по республике.

"На основании постановлений, выданных Ленинским и Советским районными судами г. Махачкала, судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам, было возбуждено 15 исполнительных производств. Согласно им, из Дагестана выдворены 15 граждан Азербайджана, которые находились на территории страны нелегально", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего, в 2015 году, судебными приставами Дагестана выдворено 279 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации.