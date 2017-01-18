 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Из частного дома в Баку украдены 6 500 манатов и камеры видеонаблюдения

    По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Из частного дома в Баку украдены 6 500 манатов и камеры видеонаблюдения.

    Как сообщает Report, случай произошел на территории Сабаильского района.

    Согласно информации, кража совершена в частном доме на улице Э.Азизова, 11Г, принадлежащем Хатире Аскеровой 1977 года рождения. Неизвестный или неизвестные путем подбора ключей пробрались в дом и украли оттуда 6 500 манатов, камеры видеонаблюдения и записываемый диск.

    По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi