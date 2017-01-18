Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Из частного дома в Баку украдены 6 500 манатов и камеры видеонаблюдения.

Как сообщает Report, случай произошел на территории Сабаильского района.

Согласно информации, кража совершена в частном доме на улице Э.Азизова, 11Г, принадлежащем Хатире Аскеровой 1977 года рождения. Неизвестный или неизвестные путем подбора ключей пробрались в дом и украли оттуда 6 500 манатов, камеры видеонаблюдения и записываемый диск.

По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции.