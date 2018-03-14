Из Азербайджана в прошлом месяце выдворили 712 иностранцев

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В феврале Государственная миграционная служба Азербайджана приняла 1585 решений в области миграции в Азербайджане, в том числе нарушении требований административного законодательства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГМС.

В связи с нарушением соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях было принято 900 решений о применении в административном порядке штрафов, из которых 712 – с применением штрафов и выдворением из страны, 188 – с применением штрафа, но с узакониванием их пребывания в стране. 495 из 643 решений было связано с применением административных штрафов и выдворением из страны за нарушение соответствующих требований Кодекса об административных проступках, 148 - в связи с нарушением требований статей Миграционного Кодекса. 10 решений коснулось смены документов о временном и постоянном проживании, еще 32 решения были приняты в связи с несвоевременной регистрацией живущих в Азербайджане лиц и лиц без гражданства.

В целом, в Государственную миграционную службу поступило 6421 обращение от иностранцев и лиц без гражданства в связи с продлением срока временного пребывания в нашей стране, получением разрешения о временном или постоянном проживании, получением и восстановлением гражданства, определением статуса беженца, а также получением разрешения на работу. Каждое из поступивших обращений было изучено в индивидуальном порядке, приняты соответствующие решения.

За месяц на "Горячую линию" Миграционной службы поступило 8152 звонка.