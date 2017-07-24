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    Из Азербайджана в Грузию пытался въехать разыскиваемый Интерполом

    Задержанный в Чехии обвиняется в убийстве

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники МВД Грузии и Тбилисского бюро Интерпола задержали на грузино-азербайджанской границе (ТПП "Красный мост") 50-летнего мужчину, разыскиваемого Пражским бюро. Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

    По данным МВД, мужчину задержали, когда он въезжал в Грузию из Азербайджана. В Чехии он обвиняется в убийстве.

    На данный момент ведутся работы по передаче задержанного чешской стороне.

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