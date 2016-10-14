Из Азербайджана экстрадирован гражданин Беларуси, обвиняемый в создании наркосети

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Минск из Баку экстрадирован гражданин Беларуси, обвиняемый в создании наркосети.

Как сообщает Report cо ссылкой на беларусские СМИ, преступнику, имя которого не называется, грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

По версии правоохранителей, психотропные вещества продавались с помощью двух интернет-магазинов. Соблюдая меры конспирации, 30-летний гражданин Беларуси, ранее уже судимый за оборот наркотиков, руководил организованной группой.

Фигурант был задержан в Азербайджане благодаря совместным действиям азербайджанских и белорусских правоохранителей.

Более 20 участников организованной группы уже осуждены по ранее совершенным преступлениям за сбыт психотропных веществ. Розыск продолжается, так как подозреваемых по делу еще больше.