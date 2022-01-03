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Из автомобиля жителя Баку изъяты более 20 кг наркотиков

Из автомобиля жителя Баку изъяты более 20 кг наркотиков Из автомобиля жителя Баку изъяты более 20 кг наркотиков.
Происшествия
3 января 2022 г. 13:06
Из автомобиля жителя Баку изъяты более 20 кг наркотиков

Из автомобиля жителя Баку изъяты более 20 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, на территории Гарадагского района задержаны жители Баку Р. Рагимов и ранее судимый С.Керимли.

При личном обыске у Р. Рагимова были обнаружены 9 г, а у С. Керимли - 20 г героина.

В продолжение оперативно-розыскных мероприятий в ходе осмотра автомобиля марки "Toyota", за рулем которого находился Р. Рагимов, были обнаружены и изъяты 11 кг 950 г героина и 10 кг 25 г метамфетамина.

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Версия на азербайджанском языке Bakı sakininin avtomobilindən 20 kq-dan artıq narkotik götürülüb

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