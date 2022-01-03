Из автомобиля жителя Баку изъяты более 20 кг наркотиков

Из автомобиля жителя Баку изъяты более 20 кг наркотиков.

Из автомобиля жителя Баку изъяты более 20 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, на территории Гарадагского района задержаны жители Баку Р. Рагимов и ранее судимый С.Керимли.

При личном обыске у Р. Рагимова были обнаружены 9 г, а у С. Керимли - 20 г героина.

В продолжение оперативно-розыскных мероприятий в ходе осмотра автомобиля марки "Toyota", за рулем которого находился Р. Рагимов, были обнаружены и изъяты 11 кг 950 г героина и 10 кг 25 г метамфетамина.