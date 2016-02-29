 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Из автомобиля в Баку украдена сумка с 10 тысячами манатами

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Из автомобиля в Баку украдена сумка с 10 тысячами манатами.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу поселок Бакиханова, улица Мира, 13. 

    Проживающий по данному адресу 48-летний Вугар Асадов обратился в правоохранительные органы и заявил, что грабитель, выбив стекло его автомобиля марки KİA, украл спортивную сумку, внутри которой находились 10 тыс. манатов. 

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по ст. 177.3.2 (кража с причинением крупного ущерба) и 186 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) УК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi