Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Из автомобиля в Баку украдена сумка с 10 тысячами манатами.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу поселок Бакиханова, улица Мира, 13.

Проживающий по данному адресу 48-летний Вугар Асадов обратился в правоохранительные органы и заявил, что грабитель, выбив стекло его автомобиля марки KİA, украл спортивную сумку, внутри которой находились 10 тыс. манатов.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по ст. 177.3.2 (кража с причинением крупного ущерба) и 186 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) УК.