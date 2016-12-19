Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Из аптеки в Баку совершена кража в крупном размере.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в аптеке по адресу Сураханский район, поселок Гарачухур, улица Ахмеда Мехбалыева, 50.

Согласно информации, неизвестный сломал дверь аптеки, зашел внутрь и украл из кассы 2 470 манатов.

Сотрудники 32-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции напали на след и, задержав виновника в краже, передали его следствию. Было установлено, что это житель Баку Мушфиг Рзаев 1989 года рождения.

По факту ведется расследование.