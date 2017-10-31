ИВ: В Дашкесане в связи с лесным пожаром нескольким жителям оказана медицинская помощь - ФОТО

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Дашкесан. 31 oктября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе в связи с лесным пожаром нескольким лицам оказана медицинская помощь.

Об этом западному бюро Report сообщили в исполнительной власти Дашкесанского района.

Согласно информации, 30 октября в 18:30 на территории Лесничества Дастафур №1 Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению лесов начался пожар. Лесные пожары в селе Дастафур в Дашкесанском районе еще больше усилились после сильных ветров. Глава ИВ Ахад Абыев создал оперативный штаб из-за пожара в 26 км от райцентра и прибыл на место происшествия, отдав распоряжения.

На месте пожара побывали пожарные машины и сотрудники районной пожарной службы, члены штаба ИВ, представители села и другие.

Жители села Дастафур и Коллу, близлежащих сел активно участвовали в тушении огня.

Для тушения пожара в высокогорной части были привлечены вертолеты.

Предотвращено возгорание домов в селах Дастафур и Коллу, которые находились в близости от зоны пожара. В связи с лесным пожаром нескольким жителям оказана медицинская помощь.

В результате пожара сгорело больше 8 га леса. Пожар потушен. Подача электроэнергии и связь нарушена в селе Дастафур и соседних селах.

Идут работы по восстановлению подачи электроэнергии и связи. Расследуются причины и последствия пожара.