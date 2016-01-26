ИВ Сураханского района: Здание, крыша которого сегодня рухнула, не эксплуатировалось уже 20 лет

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Расположенное в Сураханском районе здание, крыша которого сегодня рухнула, не эксплуатировалось уже более 20-ти лет".

Об этом Report сообщил завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Сураханского района Бархудар Бархударов.

"Во время происшествия пострадали лица, поднявшиеся на крышу здания для очистки снега. Крыша рухнула, не выдержав тяжести снега и ветра. В результате этого пострадали находившиеся на крыше два человека", - заявил Б.Бархударов.

Он добавил, что наибольшее количество снега в Баку выпало на территории Сураханского района.