 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ИВ Сураханского района: Здание, крыша которого сегодня рухнула, не эксплуатировалось уже 20 лет

    Крыша рухнула, не выдержав тяжести снега

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Расположенное в Сураханском районе здание, крыша которого сегодня рухнула, не эксплуатировалось уже более 20-ти лет".

    Об этом Report сообщил завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Сураханского района Бархудар Бархударов.

    "Во время происшествия пострадали лица, поднявшиеся на крышу здания для очистки снега. Крыша рухнула, не выдержав тяжести снега и ветра. В результате этого пострадали находившиеся на крыше два человека", - заявил Б.Бархударов.

    Он добавил, что наибольшее количество снега в Баку выпало на территории Сураханского района.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi