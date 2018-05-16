ИВ Сабаильского района распространила заявление в связи с оползнем

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Сабаильского района столицы распространила заявление в связи с оползнем на Баилове.

Как сообщили Report в ИВ, 15 мая в радиусе 20:00 в жилой части Баилова в Сабаильском районе, на улице Бухтинская под воздействием подземных процессов произошел оползень. В результате два частных жилых дома разрушены полностью, еще два - частично. Еще 20 частных домов находятся в зоне риска.

Сообщается, что имеющиеся там дома и другие постройки были построены еще в годы советской власти, приблизительно в 50-е годы прошлого века, срок их эксплуатации давно истек.

Некоторое время назад по обращению жильцов эксперты ИВ района и МЧС провели расследование и выяснили, что дома находятся в аварийном состоянии и не поддаются ремонту. ИВ района в связи с этим обратилась в Кабмин. В качестве превентивной меры семьи с аварийной части Бухтинской улицы были переселены ИВ по 9 адресам.

15 мая с опасной зоны были переселены жильцы еще нескольких домов. В целом с улицы переселены 22 семьи (55 человек).