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ИВ города Баку: Последствия дождя устраняются

ИВ города Баку: Последствия дождя устраняются "Сегодня с утра в некоторых районах Баку прошел кратковременный интенсивный дождь. В связи с этим затопило некоторые улицы и проспекты, образовались лужи. Сотрудники ОАО "Азерсу" и службы коммунального хозяйства города устраняют последствия дождя".
Происшествия
28 сентября 2021 г. 18:12
ИВ города Баку: Последствия дождя устраняются

"Сегодня с утра в некоторых районах Баку прошел кратковременный интенсивный дождь. В связи с этим затопило некоторые улицы и проспекты, образовались лужи. Сотрудники ОАО "Азерсу" и службы коммунального хозяйства города устраняют последствия дождя".

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

В связи с тем, что городская канализационная сеть находится на балансе ОАО "Азерсу", к этим работам привлечены специалисты организации: "Коммунальные службы города принимают совместные координационные, информационные и другие необходимые меры. В то же время следует отметить, что аналогичные случаи наблюдаются и в других странах во время интенсивных дождей".

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Версия на английском языке Baku mayor’s office said clearing aftermath of heavy showers in Baku
Версия на азербайджанском языке BŞİH: "Yağışın fəsadları aradan qaldırılır"

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