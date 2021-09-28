ИВ города Баку: Последствия дождя устраняются

"Сегодня с утра в некоторых районах Баку прошел кратковременный интенсивный дождь. В связи с этим затопило некоторые улицы и проспекты, образовались лужи. Сотрудники ОАО "Азерсу" и службы коммунального хозяйства города устраняют последствия дождя".

"Сегодня с утра в некоторых районах Баку прошел кратковременный интенсивный дождь. В связи с этим затопило некоторые улицы и проспекты, образовались лужи. Сотрудники ОАО "Азерсу" и службы коммунального хозяйства города устраняют последствия дождя".

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

В связи с тем, что городская канализационная сеть находится на балансе ОАО "Азерсу", к этим работам привлечены специалисты организации: "Коммунальные службы города принимают совместные координационные, информационные и другие необходимые меры. В то же время следует отметить, что аналогичные случаи наблюдаются и в других странах во время интенсивных дождей".