ИВ Дашкесанского района распространила информацию в связи с последствиями сильного ветра

Дашкесан. 19 мая. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Дашкесанского района распространила информацию в связи с последствиями сильного ветра на территории района.

Как сообщили западному бюро Report в районной ИВ, 19 мая в 13:30 в результате урагана зданиям и домам, в том числе кровле жилых и административных зданий города Дашкесан, электроснабжению района, объектам связи и легковым автомобилям нанесен ущерб.

Нанесен ущерб кровле жилых домов по улице Исмета Гаибова, 30 и 30 а - пятиэтажный, Самеда Вургуна, 24 а - двухэтажный дом.

Кровле пятиэтажного жилого дома по улице Исмета Гаибова 30 а нанесен серьезный ущерб, сильный ветер полностью повредил кровлю, отбросив ее вместе с деревянными конструкциями с крыши здания.

В то же время, более 10 электрических опор, более 300 погонных метров электрического кабеля, 3 опоры связи, более 100 погонных метров кабеля связи вышли из строя.

В связи с происшествием со стороны жителей этих зданий для амбулаторного обследования поступили обращения в службу скорой помощи Дашкесанской центральной районной больницы.

В связи с этим соответствующим структурам предоставлена информация и ведутся работы по определению объема нанесенного ущерба. Принимаются соответствующие меры по ликвидации нанесенного ущерба за счет внутренних возможностей.