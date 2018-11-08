ИВ Баку: Сбитая автобусом женщина работала уборщицей три года назад

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "В Баку женщину автобус сбил, когда она переходила дорогу, а не подметала улицу".

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что Бести Достали гызы Эйвазова три года назад работала в Жилищно-коммунальной и технической зоне обслуживания №34 Жилищно-коммунального хозяйства Низаминского района: "С 2015 года Бести Достали гызы Эйвазова не работала там".

Отметим, что женщина скончалась на месте происшествия.

По факту Низаминским РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Совершивший ДТП водитель задержан.