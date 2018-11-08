ИВ Баку: Сбитая автобусом женщина работала уборщицей три года назад

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "В Баку женщину автобус сбил, когда она переходила дорогу, а не подметала улицу".
Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.
Было отмечено, что Бести Достали гызы Эйвазова три года назад работала в Жилищно-коммунальной и технической зоне обслуживания №34 Жилищно-коммунального хозяйства Низаминского района: "С 2015 года Бести Достали гызы Эйвазова не работала там".
Отметим, что женщина скончалась на месте происшествия.
По факту Низаминским РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Совершивший ДТП водитель задержан.
Samirə AbdullayevaАвтор новости